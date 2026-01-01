Oltre 3mila persone al Piazzo per Capodanno. “Un grande successo”

Grande successo per “Un Capodanno fuori dal Comune” al Piazzo: oltre 3.200 presenze per la festa organizzata dalla città di Biella.

Capodanno al Piazzo: registrate 3200 presenze totali, con picchi di 2mila persone contemporaneamente

L’evento andato in scena nella suggestiva cornice del Piazzo, in piazza Cisterna, ha saputo richiamare numerosi cittadini e visitatori, confermando la voglia del territorio di vivere momenti di socialità, convivialità e condivisione. Nel corso della manifestazione si sono registrate complessivamente circa 3.200 presenze totali, con picchi di 1800/2000 in contemporanea.

“Un dato significativo che testimonia la riuscita dell’iniziativa e la capacità della città di proporre eventi attrattivi e partecipati – sottolineano da Palazzo Oropa -. Un risultato che rafforza l’importanza dei grandi eventi come strumento fondamentale per rendere Biella sempre più viva, dinamica e attrattiva, valorizzando i suoi luoghi e creando occasioni di incontro per tutta la comunità. Il format curato nei dettagli con intrattenimento musicale, spettacoli, stand per la somministrazione ed il coinvolgimento del pubblico é stato vincente, dando la possibilità di iniziare con piacere il nuovo anno in un contesto sano e sicuro”.

L’assessore Maiolatesi: “Dimostra la voglia dei biellesi di avere una città capace di offrire momenti di vitalità e socialità”

Soddisfazione che viene espressa dall’assessore ad Eventi e Manifestazioni della Città di Biella, Edoardo Maiolatesi, che dichiara: «Ringrazio la città per la risposta estremamente positiva: questo evento dimostra chiaramente la voglia dei biellesi di avere una città capace di offrire momenti di vitalità, socialità e condivisione che danno lustro e promozione al territorio. Un doveroso ringraziamento va inoltre al personale della sicurezza ed a tutte le forze dell’ordine per lo straordinario lavoro svolto, che hanno garantito un evento sicuro e davvero piacevole per tutti i partecipanti. La presenza di bambini con famiglie, adolescenti, adulti e più in generale di un pubblico così eterogeneo è il segnale più bello: questo Capodanno è stato pensato e sviluppato per tutti».

A completare il bilancio positivo della serata, anche il servizio, molto utilizzato, di trasporto tramite la navetta dedicata, che ha funzionato in modo efficace, garantendo una gestione ordinata della viabilità e offrendo a molti partecipanti la possibilità di muoversi e rientrare in sicurezza, contribuendo ulteriormente al buon esito dell’evento sotto il profilo logistico e della sicurezza dei trasporti.

