“Volete fare i botti? Almeno non lasciate questo schifo” – FOTO

“Volete fare i botti? Prendetevi la responsabilità almeno di non lasciare tutto questo schifo per le strade e le piazze di Biella”.

Non ci sta Graziano, un cittadino di Biella che stamattina, durante la quotidiana passeggiata con il suo cane Lucky, è stato accolto da cumuli di immondizia, sacchi squarciati e i resti d quel che rimaneva di petardi e fuochi d’artificio esplosi per festeggiare il nuovo anno.

“La verità è che non c’è rispetto” ribadisce. “Non solo si ostinano a sparare i botti nonostante il divieto, ma non si preoccupano nemmeno di lasciare i luoghi puliti, un minimo gesto di civiltà, che a quanto pare manca a molti”.

“Dove sono le autorità? Mi rivolgo anche al sindaco – conclude -, che non è stato il primo e nemmeno sarà l’ultimo a emanare un tardivo divieto di far scoppiare i botti: non vuoi multare chi fa esplodere i fuochi, possiamo almeno preoccuparci di chi lascia questo scempio per le strade?”.

