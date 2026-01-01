È morta la professoressa Lelia Zangrossi

Il mondo della scuola e della cultura biellese è in lutto per la scomparsa della professoressa Lelia Zangrossi, morta all’età di 74 anni. Figura di grande spessore umano e intellettuale, ha dedicato la sua vita all’insegnamento, alla promozione culturale e storica e alla valorizzazione del territorio e delle valli di Mosso e del Sessera.

Addio a Lelia Zangrossi, storica docente di italiano al Bona di Mosso

Per molti anni Lelia Zangrossi è stata insegnante di italiano all’istituto superiore di ragioneria “Bona” di Mosso, dove ha formato centinaia di studenti, trasmettendo non solo competenze linguistiche, ma anche passione per la cultura, il pensiero critico e la bellezza della conoscenza.

Per generazioni di ragazzi è stata un vero e proprio punto di riferimento.

L’impegno culturale e “La finestra sull’arte”

Accanto all’attività scolastica, la professoressa Zangrossi ha sempre portato avanti un’intensa opera di promozione culturale attraverso l’associazione “La finestra sull’arte”, con la quale ha organizzato incontri, eventi e iniziative dedicate all’arte, alla letteratura e al dialogo culturale.

Innumerevoli i protagonisti del mondo della cultura portati a Mosso nel corso degli anni.

Un pilastro dell’Opera Pia Sella

Lelia Zangrossi era anche una figura centrale dell’Opera Pia Sella, fondazione in cui attualmente ricopriva il ruolo di vicepresidente. Un incarico svolto sempre con dedizione e senso di responsabilità.

Nel corso della sua vita ha scritto diversi libri e curate tantissime mostre, senza mai fermarsi. Nel 2026 avrebbe dovuto inaugurarne una dedicata alla storia delle antiche cave della Balma.

Numerose anche le collaborazioni con il nostro giornale. Tra queste, la pubblicazione a fascicoli dei libri “Cucina di una volta, saggezza e buone maniere” e “Il Biellese magico”.

Nel 2022 la perdita del marito

Pochi anni fa, Zangrossi aveva dovuto affrontare un grande dolore: la perdita del marito Giancarlo Crosa, con il quale condivideva la profonda passione per l’arte e la cultura.

“Perdiamo una donna eccezionale e innamorata del territorio”

“Lelia Zangrossi era una donna eccezionale – la ricorda Maria Francesca Piemontese, presidente dell’Associazione Biella 3.0 -, una persona di cultura estrema, vulcanica, molto ironica, ma soprattutto innamoratissima del territorio. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per Mosso e per tutto il Biellese”.

