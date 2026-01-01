Cade in casa, soccorso da pompieri e 118 in piazza Vittorio Veneto.

Cade in casa, soccorso da pompieri e 118 in piazza Vittorio Veneto

Attimi di grande apprensione lunedì mattina in piazza Vittorio Veneto dopo un infortunio domestico.

L’allarme è scattato intorno alle 8,30 in una palazzina. Un pensionato sarebbe rimasto bloccato, impossibilitato a rimettersi in piedi, dopo essere caduto all’interno della propria abitazione. La porta d’ingresso era chiusa, così è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con l’autoscala.

Dopo essere entrati all’interno dell’appartamento, i pompieri hanno aperto la porta ai sanitari del 118, i quali hanno immediatamente soccorso l’anziano.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook