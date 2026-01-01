AttualitàBiella
Aumentati i pedaggi delle autostrade (l’elenco delle tratte)
Da oggi gli automobilisti italiani pagano pedaggi autostradali più cari. Le tariffe sono aggiornate all’inflazione stimata per l’anno prossimo e aumentano in media dell’1,5%. La conferma è arrivata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito che l’incremento è obbligatorio a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Vediamo nel dettaglio la tabella con tutti gli aumenti.
La tabella dei pedaggi autostradali in aumento e in diminuzione o senza variazioni (in neretto)
L’aumento dell’1,5% riguarda tutte le società concessionarie per le quali è attualmente in corso l’aggiornamento dei Piani economico-finanziari (Pef). Ecco la tabella dei rincari con i dati elaborati dal ministero:
Ivrea-Torino-Piacenza tronco A5: -1,35%
Ivrea-Torino-Piacenza Tronco A21: -8,03%
Autostrade per l’Italia: 1,50%
Brennero: 1,46%
Brescia – Padova: 1,50%
Autovia Padana: 1,50%
Salt – Tronco Autocisa: 1,50%
Concessioni del Tirreno Tronco A10: -3,61%
Concessioni del Tirreno Tronco A12: -6,30%
Consorzio Autostrade Siciliane: 1,50%
Autostrade Alto Adriatico: 0,00%
Milano Serravalle: 1,50%
Tangenziale di Napoli: 1,50%
Rav: 1,50%
Sat: 1,50%
Salerno – Pompei – Napoli: 1,925%
Satap A4: 1,50%
Sav: 1,50%
Sitaf: 1,50%
Fiori – Tronco A6: 1,50%
Cav: 1,50%
Strada dei Parchi: 0,00%
Asti – Cuneo: 1,50%
Pedemontana Lombarda: 1,50%
TE: 1,50%
Brebemi: 1,50%
Dunque son escluse dagli aumenti le concessioni del Tirreno (A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza (A5 e A21), Strada dei Parchi (A24 e A25). Mentre tra i rincari più pesanti si segnala quello della Salerno–Pompei–Napoli, per effetto di specifiche condizioni contrattuali (+1,925%)
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook