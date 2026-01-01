Aumentati i pedaggi delle autostrade (l’elenco delle tratte)

Da oggi gli automobilisti italiani pagano pedaggi autostradali più cari. Le tariffe sono aggiornate all’inflazione stimata per l’anno prossimo e aumentano in media dell’1,5%. La conferma è arrivata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito che l’incremento è obbligatorio a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Vediamo nel dettaglio la tabella con tutti gli aumenti.

La tabella dei pedaggi autostradali in aumento e in diminuzione o senza variazioni (in neretto)

L’aumento dell’1,5% riguarda tutte le società concessionarie per le quali è attualmente in corso l’aggiornamento dei Piani economico-finanziari (Pef). Ecco la tabella dei rincari con i dati elaborati dal ministero:

Ivrea-Torino-Piacenza tronco A5: -1,35%

Ivrea-Torino-Piacenza Tronco A21: -8,03%

Autostrade per l’Italia: 1,50%

Brennero: 1,46%

Brescia – Padova: 1,50%

Autovia Padana: 1,50%

Salt – Tronco Autocisa: 1,50%

Concessioni del Tirreno Tronco A10: -3,61%

Concessioni del Tirreno Tronco A12: -6,30%

Consorzio Autostrade Siciliane: 1,50%

Autostrade Alto Adriatico: 0,00%

Milano Serravalle: 1,50%

Tangenziale di Napoli: 1,50%

Rav: 1,50%

Sat: 1,50%

Salerno – Pompei – Napoli: 1,925%

Satap A4: 1,50%

Sav: 1,50%

Sitaf: 1,50%

Fiori – Tronco A6: 1,50%

Cav: 1,50%

Strada dei Parchi: 0,00%

Asti – Cuneo: 1,50%

Pedemontana Lombarda: 1,50%

TE: 1,50%

Brebemi: 1,50%

Dunque son escluse dagli aumenti le concessioni del Tirreno (A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza (A5 e A21), Strada dei Parchi (A24 e A25). Mentre tra i rincari più pesanti si segnala quello della Salerno–Pompei–Napoli, per effetto di specifiche condizioni contrattuali (+1,925%)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook