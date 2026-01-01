Seguici su

“Ar…Riva la Befana” in piazza S. Giovanni Bosco

Appuntamento da non perdere per grandi e piccini

Il 6 gennaio Biella festeggia l’Epifania in piazza San Giovanni Bosco con l’evento “Ar…Riva la Befana”, una giornata pensata soprattutto per bambini e famiglie.

 

Dalle 10 saranno presenti bancarelle e stand lungo via Italia, con spazio dedicato anche alle moto in esposizione.

​Al pomeriggio, invece, a partire dalle 15 avranno luogo giochi in piazza, show di magia e giocoleria con “Magicamente Mister G”, oltre a merenda offerta, giri sui pony, lancio della calza e area street food.

 

Alle 17.30 si terrà il momento clou: la Befana arriverà dall’alto del campanile di San Cassiano e distribuirà dolcetti nelle calze portate dai bambini.

 

