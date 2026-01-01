Seguici su

Coggiola festeggia i 105 anni di nonna Ivonne Erbetta

Ivonne Erbetta di Coggiola ha spento 105 candeline. Il traguardo è stato festeggiato nei giorni scorsi in un clima di grande affetto, circondata dai nipoti e dai familiari più stretti, con una torta condivisa in compagnia.

La sua è una vita che attraversa confini e generazioni. Ivonne Erbetta è nata infatti in Francia, dove il padre si era trasferito dalla Valsessera in cerca di lavoro. A soli sei anni, però, tornò in Italia insieme alla famiglia, stabilendosi a Varallo. Qui i genitori aprirono una panetteria, rimanendo nella città del Sacro Monte fino agli anni Cinquanta. In seguito il trasferimento in Valsessera, a Coggiola, dove avviarono un negozio nel pieno del boom economico legato al settore tessile. Lo riporta Notizia Oggi

Lavoratrice tessile

Ivonne ha vissuto per gran parte della sua vita in paese, lavorando fino alla pensione. Solo in seguito ha potuto dedicarsi a viaggi e gite, coltivando la curiosità e il piacere di scoprire.

