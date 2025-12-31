Sarà dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana il tradizionale Concerto dell’Epifania della Banda Musicale Giovanile Anbima APS Biella diretta dal maestro Riccardo Armari e organizzato, sin dal 2011, dal Lions Biella Bugella Civitas.

A Cossato il concerto dell’Epifania

La serata musicale del 6 gennaio 2026 si svolgerà per il terzo anno consecutivo al Teatro Comunale di Cossato con inizio alle ore 21 e sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Presenteranno l'evento Riccardo Alberto, Luisa Nuccio e Irene Mosca.

Il ricco programma del Concerto ripercorrerà le tappe principali della storia della Repubblica italiana, dai personaggi che si sono distinti in vari ambiti, agli avvenimenti che hanno cambiato profondamente la società, come il voto alle donne del 1946. Proprio pensando alle donne e alla loro emancipazione verrà eseguito un brano scritto dalla pianista e compositrice statunitense Julie Giroux. Le musiche selezionate dal Maestro Armari riguarderanno anche il cinema italiano che ha saputo così bene raccontare l’evolversi della nostra Repubblica tra pregi e difetti; quindi la musica, ricordando un importante evento avvenuto nel maggio del 1946 alla Scala di Milano, e un brano dedicato alla memoria di Giovanni Falcone. Come tradizione non mancheranno i fuori programma: uno dedicato ad un mezzo di trasporto che ha rivoluzionato le nostre abitudini, l’altro ispirato al mondo della televisione e al boom economico che ha caratterizzato gli anni 60.

Il Concerto dell’Epifania si inserisce nel “Progetto Musica” del Lions Bugella Civitas a sostegno dei giovani musicisti attraverso borse di studio , e nel programma dell’anno lionistico 2025-2026 che ha come service principale “Le eccellenze del

Biellese, il nostro futuro”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook