AttualitàBiella
Motoraduno dell’1 gennaio nel piazzale della Basilica di Oropa
Cambia la location per via della neve
Quest’anno, per via della neve, il tradizionale Motoraduno del 1 gennaio si svolgerà nel piazzale della Basilica Superiore di Oropa.
La benedizione impartita dal Rettore è prevista indicativamente alle 11.30.
La partecipazione è spontanea e gratuita.
