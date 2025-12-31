Seguici su

Motoraduno dell’1 gennaio nel piazzale della Basilica di Oropa

Cambia la location per via della neve

14 minuti fa

Quest’anno, per via della neve, il tradizionale Motoraduno del 1 gennaio si svolgerà nel piazzale della Basilica Superiore di Oropa.

La benedizione impartita dal Rettore è prevista indicativamente alle 11.30.

La partecipazione è spontanea e gratuita.

