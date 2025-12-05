CronacaValli Mosso e Sessera
Un 70enne trovato morto in casa a Coggiola
Colpito da un malore improvviso
Tragedia a Coggiola ieri in frazione Viera. Un uomo è stato trovato privo di vita da un parente. Sul posto il 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il 70enne è stato poi affidato alla famiglia.
E’ stato colpito da un malore improvviso.
