Un 70enne trovato morto in casa a Coggiola

Colpito da un malore improvviso

5 ore fa

Tragedia a Coggiola ieri in frazione Viera. Un uomo è stato trovato privo di vita da un parente. Sul posto il 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il 70enne è stato poi affidato alla famiglia.

E’ stato colpito da un malore improvviso.

