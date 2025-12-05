AttualitàValli Mosso e Sessera
Incidente stradale a Valle Mosso: coppia anziana soccorsa
La donna che era passeggero è stata ricoverata in ospedale
Paura ieri a Valle Mosso di Valdilana per un incidente tra un autocarro con targa slovacca e una Fiat Panda. A bordo c’era una coppia anziana: il marito 87enne al volante e la moglie 82enne lato passeggero. E’ stata quest’ultima ad avere la peggio. E’ stata ricoverata in ospedale per gli accertamenti del caso.
Sul posto i carabinieri per i rilievi e gli operatori del 118.
Cronaca1 giorno fa