Incidente stradale a Valle Mosso: coppia anziana soccorsa

La donna che era passeggero è stata ricoverata in ospedale

5 ore fa

Paura ieri a Valle Mosso di Valdilana per un incidente tra un autocarro con targa slovacca e una Fiat Panda. A bordo c’era una coppia anziana: il marito 87enne al volante e la moglie 82enne lato passeggero. E’ stata quest’ultima ad avere la peggio. E’ stata ricoverata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e gli operatori del 118.

