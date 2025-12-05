Raf live l’11 dicembre al teatro Odeon di Biella

Continua la festa in musica per i 40 anni di Self Control: alla luce del successo del tour nei club “Self Control 40th Anniversary”, Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più celebri che ha dato il via alla sua carriera con “SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY – TOUR TEATRALE”, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M.

Nel frattempo Raf taglia un altro traguardo: dopo aver festeggiato il sold out della data a Roma, annuncia anche il tutto esaurito dei concerti di Bologna e di Legnano.

Il tour

“Self Control 40th Anniversary” farà tappa: il 30 ottobre al Teatro Mancinelli di Orvieto (TR); il 4 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; il 6 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (AN); l’8 novembre al Teatro Colosseo di Torino; il 13 novembre al Teatro Duse di Bologna; il 15 novembre al Teatro Sociale di Mantova; il 16 novembre al Teatro Lirico di Milano; il 21 novembre al Gran Teatro Geox di Padova; il 22 novembre al Teatro Clerici di Brescia; il 24 novembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento; il 25 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI); il 28 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma; il 29 novembre al Teatro Verdi di Salerno; il 3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli; il 4 dicembre al Teatro Team di Bari; il 6 dicembre al Politeama Genovese di Genova; l’11 dicembre al Teatro Odeon di Biella. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

I biglietti per i live di “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale” sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it.

Diciassette appuntamenti live per celebrare una carriera ricca di classici ed una hit che resta sempre sulla cresta dell’onda. La favola di Raf continua con un viaggio musicale scandito da un metronomo di successi: Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore e i brani più recenti.

«Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente – specifica Raf – Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone. ogni sera sarà una festa ma anche un momento di riflessione su tutto quello che la musica ci ha dato e continua a darci- non vedo l’ora di salire sul palco e incontrarvi da vicino, come sempre, attraverso le mie canzoni».

