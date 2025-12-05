Seguici su

Donna colta da un malore a Occhieppo: grave in ospedale

E’ stata trovata riversa a terra per strada.

Pubblicato

6 ore fa

il

Allarme ieri a Occhieppo Superiore per una donna trovata a terra in via Castellazzo. La donna di 37 anni è stata colpita da un malore mentre camminava secondo una prima ricostruzione. Sul posto l’ambulanza del 118, carabinieri e  il marito.

E’ stata portata in codice rosso in ospedale.

