Il ladro entra in casa per rubare una… Playstation

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri

Pubblicato

9 minuti fa

il

Immagine generata da IA

È un furto quantomeno insolito quello messo a segno nella notte tra il 2 e il 3 dicembre, quando ignoti si sono introdotti in un’abitazione di Coggiola e sono riusciti a rubare un solo oggetto: una Playstation.

Ladro di Playstation a Coggiola

A lanciare l’allarme è stato il proprietario della console, un 26enne. Tornando a casa, ha notato subito qualcosa di strano: uno dei serramenti dell’abitazione era aperto.
Una volta entrato dentro, ha scoperto che qualcuno aveva rovistato all’interno e si era impossessato esclusivamente della console da gioco.
Un furto “mirato”?

La particolarità dell’episodio lascia aperto un interrogativo: il ladro – o i ladri – ha portato via soltanto la Playstation perché non ha trovato altri oggetti preziosi che lo interessassero, oppure ha colpito effettivamente con l’intenzione di portare via esclusivamente la console? Difficile dirlo, almeno fino a quando le indagini non porteranno eventualmente a individuare il presunto responsabili.

A occuparsi di tutti gli accertamenti del caso sono i carabinieri, ai quali il giovane biellese si è rivolto per segnalare l’accaduto.

