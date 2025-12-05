Spaccio di droga nei pressi della piazzola sulla A26

Prosegue l’attività della Polizia di Stato volta a garantire la sicurezza della circolazione sulle arterie autostradali che collegano il nostro Paese.

Nei giorni scorsi il personale della Polizia Stradale di Novara, transitando sull’autostrada A26 in corrispondenza del Comune di Carpignano Sesia (NO), ha notato dei movimenti sospetti di alcune persone in prossimità della recinzione autostradale, risultata recisa, oltre la quale c’è un’area boschiva.

Alla vista degli agenti di polizia, le persone presenti hanno tentato di allontanarsi e, in particolare due uomini, hanno gettato alcuni involucri, poi recuperati dagli operatori, rivelatesi poi contenere sostanze stupefacenti.

Inseguimento

I due soggetti, presunti responsabili, sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti nell’area boschiva, utilizzata per svolgere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, sparso sul terreno vi erano confezioni di dosi aperte e consumate, e carta stagnola utilizzata per l’assunzione.

Sui due fermati sono stati rinvenuti e sequestrati 135gr di sostanze stupefacenti di vario tipo e di materiale per il confezionamento delle dosi nonché di 3740 € in contanti. I due soggetti sono stati tratti in arresto e accompagnati presso la casa circondariale di Novara. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento di arresto e disponendo l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

È doveroso tuttavia ricordare che nei loro confronti vige il principio della presunzione di innocenza in quanto il procedimento penale instaurato a loro carico è collocato nella fase delle indagini preliminari

