Sventata l’ennesima truffa ai danni di anziani. I malviventi sono stati inseguiti e fermati dai carabinieri.

Sventata l’ennesima truffa ai danni di anziani

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Santhià hanno arrestato un uomo originario della provincia di Salerno, già noto alle forze dell’ordine. E’ ritenuto responsabile di tentata truffa aggravata e danneggiamento ai danni di una coppia di anziani residenti a Carisio.

Il raggiro ha seguito uno schema purtroppo ben collaudato. Intorno alle 13, i malviventi hanno contattato telefonicamente le vittime fingendosi appartenenti all’arma dei carabinieri di Vercelli. Con la scusa di dover effettuare verifiche su una presunta rapina in gioielleria, sono riusciti a convincere il marito ad allontanarsi dall’abitazione per recarsi in caserma. Nel frattempo, la moglie è stata invitata a raccogliere tutti i gioielli di famiglia in attesa di un incaricato che sarebbe passato di lì a poco per controllarli.

A mandare all’aria il piano è stato il figlio della coppia. Presente in casa senza che i truffatori lo sapessero, ha intuito subito la situazione e ha contattato le forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti in pochi minuti sorprendendo il sospettato all’interno dell’abitazione. L’uomo ha tentato la fuga forzando una portafinestra e scappando a piedi per le vie del paese, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Arrestato si trova ora in carcere a Vercelli.

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