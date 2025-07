Truffa sventata grazie all’impiegato di Banca Sella

Proprio l’indisponibilità di una somma così elevata di denaro in contanti, ha portato l’anziana a recarsi presso la filiale della propria banca per prelevare, dalla sua cassetta di sicurezza, i propri gioielli.

Un’anziana signora contattata telefonicamente dal “solito” sedicente maresciallo dei Carabinieri, che le chiedeva una somma pari a 10.000 euro in contanti o monili in oro per evitare che il figlio, reo di aver provocato un grave incidente stradale, fosse arrestato.

I Poliziotti bloccavano quindi entrambi i soggetti. Risultavano avere a carico precedenti per truffa e furto. Agendo in accordo fra loro sempre con le stesse modalità, e li traevano in arresto per tentata truffa in concorso.

Veniva altresì alla luce che in provincia di Trento, soltanto il giorno prima era stata perpetrata una truffa sfociata in rapina ai danni di un’anziana del posto con un ricavato di 1.000 euro e monili in oro, da 2 soggetti a bordo della stessa autovettura.

Grazie alla professionalità degli uomini della Questura di Biella, anche questa volta, è stato scongiurato il pericolo che potesse andare a buon fine un reato cosi vile come quello della truffa agli anziani, che negli ultimi tempi sta catalizzando l’attenzione e il lavoro delle forze dell’ordine visto il suo continuo espandersi.