Giovane di Crescentino scomparsa da una settimana. Lei è Asia. non ha con sé né cellulare né documenti. L’ultimo avvistamento è avvenuto a Torino.

Giovane di Crescentino scomparsa da una settimana

Cresce l’angoscia per la scomparsa di Asia, 14 anni, sparita da venerdì 18 luglio. La giovane, che fino a due anni fa abitava a Crescentino, nel Vercellese, attualmente era ospite della Comunità di Mongreno, a Torino. Da quel giorno, nessuna notizia.

L’allarme è stato lanciato sui social dal padre, Roberto Giannetti, molto conosciuto in paese, e il suo appello è stato condiviso centinaia di volte da amici, conoscenti e concittadini.

L’appello del papà sui social

«Asia si è allontanata venerdì dalla comunità e da allora non abbiamo più avuto sue notizie – scrive il padre su Facebook –. È senza documenti, senza telefono e con molta probabilità senza occhiali».

Asia è alta circa 1 metro e 65, ha una corporatura robusta e i capelli tinti di rosso. Al momento della scomparsa non avrebbe con sé né cellulare né documenti. L’ultimo avvistamento è avvenuto a Torino lo stesso venerdì in cui è scomparsa.

Chiunque abbia informazioni o pensi di averla vista è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine oppure il padre al numero 347.8586.175. Ogni segnalazione può essere decisiva.