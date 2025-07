Tollegno 1900 promuove il welfare per i propri dipendenti

A partire dal 2025 l’azienda offre a tutti i suoi 108 dipendenti una polizza Long Term Care nel caso di perdita dell’autosufficienza. Un’azione concreta di cura e supporto per la comunità interna che può contare su un piano di sostegno strutturato.

E’ dedicata all’intera comunità aziendale (108 persone) la nuova iniziativa welfare attivata da Tollegno 1900 in concomitanza con i suoi primi 125 anni. Nel nome della promozione della cura, della tutela e del benessere delle persone, l’azienda ha infatti attivato per tutti i dipendenti una polizza Long Term Care, che garantisce una rendita vitalizia mensile di € 1.000, oltre a un contributo una tantum di € 10.000, nel caso di perdita dell’autosufficienza.

Un segnale concreto

L’iniziativa vuole essere un segnale concreto di protezione del futuro dei collaboratori anche in eventuali condizioni di difficoltà. “La scelta di Tollegno 1900 di offrire questa copertura a tutte le sue persone, senza distinzioni, oltre ad essere conferma di un approccio inclusivo, è un chiaro segnale della volontà di mettere al centro ogni singolo individuo. Proteggendolo anche in scenari imprevisti, come la perdita dell’autosufficienza. Siamo orgogliosi di costruire un ambiente professionale. Dove ognuno possa sentirsi davvero supportato e tutelato. Insieme, continuiamo a crescere, forti dei valori che ci accompagnano da 125 anni”. Spiega Roberto Cecchini, HR Manager Tollegno 1900.

Il piano di copertura previsto dall’azienda rientra in una strutturata strategia di welfare. E punta a promuovere non solo il benessere economico, ma anche fisico, psicologico e sociale delle risorse interne in tutte le fasi della loro vita,. Oltre alla polizza Long Term Care, infatti, Tollegno 1900 sta lavorando alla realizzazione di una serie di ulteriori progetti funzionali. Atti a consolidare la cultura della cura e del benessere nel nome della salute e della prevenzione.

Va in questa direzione, ad esempio, la collaborazione siglata con Fondazione Umberto Veronesi. Punto di riferimento nazionale nella ricerca scientifica in ambito oncologico e nella promozione di campagne di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione scientifica. Attraverso questa partnership saranno organizzati in azienda un ciclo di seminari informativi aperti a tutti i dipendenti per sensibilizzare e promuovere la prevenzione.

Rientrano nel piano welfare anche altre attività legate alla sostenibilità e alla comunità, percorsi di formazione e sviluppo personale tesi a favorire la valorizzazione del singolo, stimolandone la crescita personale e professionale.

“Sicurezza, benessere e cura della persona sono per Tollegno 1900 valori che si traducono in azioni concrete ogni giorno. Dai piatti sani e bilanciati nei frigoriferi all’interno delle sale mensa aziendali ai programmi di prevenzione sanitaria, dal divieto di fumo totale anche negli spazi aperti interni alla struttura all’inaugurazione della nuova sala mensa dedicata al personale di produzione, passando per la riqualificazione e ristrutturazione degli ambienti aziendali con apertura di nuovi spogliatoi dedicati al personale di produzione, ogni iniziativa è pensata per rispondere ai bisogni del personale, primo patrimonio aziendale”, conclude Cecchini.

