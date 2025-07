Nuovo comandante provinciale per la Guardia di finanza di Biella

Si è tenuta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale tra il Colonnello t. SFP Cesare Maragoni (cedente) ed il Colonnello Stefano Lampone (subentrante). Nel discorso di commiato, il Colonnello t. SFP Cesare Maragoni ha rivolto parole di sentito ringraziamento nei confronti della Superiore Gerarchia. E del personale dipendente che, con impegno e spirito di servizio, ha ottenuto in questi anni significativi risultati in tutti i settori operativi.

La novità

Il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Lampone, 55 anni, proveniente dal Comando Provinciale Pistoia dove ha prestato servizio negli ultimi 3 anni, è entrato in Accademia nel 1989. Originario del capoluogo piemontese, giunge a Biella dopo aver ricoperto numerosi prestigiosi incarichi. Tra cui in Lombardia, Piemonte, Campania, Trentino Alto Adige e Toscana. Tra i quali quelli di Comandante Provinciale Pistoia, Capo Ufficio del Comando Regionale Trentino Alto Adige, Comandante dei Nuclei di Polizia EconomicoFinanziaria Verbania e Trento. E di altri Reparti delle province di Varese, Caserta e Napoli. Oltre che il delicato ruolo di Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Campania.

Il Comandante Regionale, dopo aver rivolto parole di ringraziamento al Colonnello Maragoni (che lascia il servizio attivo per sopraggiunti limiti di età) per l’eccellente lavoro svolto e per il costante impegno profuso al servizio del Corpo nel quale, durante la sua ultra quarantennale carriera, ha ricoperto tutti gli incarichi di servizio, da quelli operativi a quelli organizzativi nei molteplici settori che caratterizzano l’attività della Guardia di Finanza, ha rivolto al nuovo Comandante, Colonnello Stefano Lampone, un sincero augurio di buon lavoro nell’incarico assunto, con l’auspicio di poter conseguire ulteriori lusinghieri risultati di servizio, nei principali settori di competenza del Corpo, nell’interesse del Paese

