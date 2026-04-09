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Mercoledì nero sulle strade del Biellese

Raffica di incidenti nella giornata di ieri con diversi feriti

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mercoledì nero sulle strade

Mercoledì nero sulle strade del Biellese. Raffica di incidenti nella giornata di ieri, 8 aprile, con diversi feriti.

Mercoledì nero sulle strade del Biellese

Sono stati almeno tre i sinistri che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico.

Il primo caso si è verificato in frazione Arro di Salussola in mattinata, intorno alle 8. Una donna ha perso in controllo della propria auto in maniera del tutto autonoma, finendo fuori strada. Ferita, è stata affidata alle cure del 118 e successivamente trasportata in ospedale a Ponderano per ulteriori accertamenti.

Un secondo episodio è accaduto poo dopo le 16 in via Piacenza a Biella e ha visto coinvolto un motociclista. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro, portato al Degli Infermi per le cure del caso.

Infine, un terzo incidente, un tamponamento, ha avuto luogo intorno alle 19 a Cavaglià.

In tutti i casi sono intevenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e dovranno ora stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità di quanto avvenuto.
LEGGI ANCHE: Incidente mortale a Tollegno: auto contro autocar

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