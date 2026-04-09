CossateseCronaca
Prima l’inversione a U poi la marcia contromano: quanti pericoli in superstrada
Diverse segnalazioni da parte degli automobilisti nella giornata di ieri
Prima l’inversione a U poi la marcia contromano: quanti pericoli in superstrada. Quella di ieri, mercoledì 8 aprile, si è rivelata una giornata particolarmente pericolosa per gli automobilisti che percorrevano la tangenziale di Biella.
Prima l’inversione a U poi la marcia contromano
La prima segnalazione risale alla mattinata, poco prima delle 11. Al centralino del numero unico di emergenza sono infatti arrivate svariate segnalazioni riguardanti una vettura che provedeva contromano all’altezzza dell’uscita di Cossato.
Intorno alle 13, invece, è scattato nuovamente l’allarme per una automobile che aveva effettuato una invernsione a U, percorrendo dunque un tratto di strada contromano all’altezza di San Giacomo di Masserano.
In entrambi i casi i carabinieri si sono adoperati per identificare i due automobilisti scellerati, ma i controlli non hanno portato a nulla.
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