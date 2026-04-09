Donna travolta e uccisa sulle strisce pedonali. E’ deceduta durante il trasporto in ospedale a causa delle numerose ferite riportate.

Donna travolta e uccisa sulle strisce pedonali

Si chiama Domitilla Bonfadini, classe 1931, la donna che nel primo pomeriggio di martedì 7 aprile ha perso la vita in frazione Grangia di Traves, nella Val di Lanzo.

Secondo una prima ricostruzione, anche grazie alle testimonianze dei presente al momento dell’incidente, la donna era in prossimità delle strisce pedonali quando è stata investita. Alla guida della vettura un uomo di 60 anni.

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Durante il trasporto in ospedale il suo cuore ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

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