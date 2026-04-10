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Daniele Lazzaroni è morto a soli 42 anni

Domani l’ultimo saluto all’uomo, mancato improvvisamente. Lutto a Occhieppo

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Daniele Lazzaroni

Profondo cordoglio a Occhieppo Inferiore e nel Biellese per la scomparsa di Daniele Lazzaroni, morto improvvisamente a soli 42 anni.

A dare il doloroso annuncio sono stati la mamma Grazia Zaza con il compagno Gionni e la sorella Nadia.

L’ultimo saluto a Daniele Lazzaroni

Le esequie si svolgeranno domani, sabato 11 aprile, alle 10,30, con partenza dalla chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore.

Il rosario è stato invece recitato oggi alle 18,30.

Il ricordo e i ringraziamenti della famiglia

La famiglia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai medici e al personale della R.S.A. “La Rapella” di Piverone per l’assistenza e le cure prestate.

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