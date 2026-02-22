Si stacca una valanga sul Monte Barone

Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno trasformato il Monte Barone in un paesaggio spettacolare, ma estremamente fragile. Tra la pioggia caduta a più riprese, i successivi sbalzi termici e il ritorno del sole, il manto nevoso si è rivelato instabile, creando condizioni ad alto rischio valanghe. E infatti il distacco non si è fatto attendere.

Come riferisce Notizia Oggi, nei giorni scorsi una valanga si è staccata lungo uno dei versanti della montagna, scivolando per diverse decine di metri. Fortunatamente in quel momento nessuno stava percorrendo il tracciato e non si sono registrati feriti. Le immagini riprese a distanza, così come un video girato in diretta mentre la massa nevosa si metteva in movimento, restituiscono però con chiarezza la precarietà della situazione.

L’allarme del rifugio

Alla luce di quanto accaduto, il rifugio Monte Barone resta chiuso fino a nuova comunicazione. A ribadirlo sono i gestori, Mara Viganò e Paolo Montini, che invitano gli appassionati di montagna alla massima prudenza. «Per motivi di sicurezza non è possibile l’apertura. Sconsigliamo vivamente la salita. Sarà bello goderci più avanti tutta questa bella neve», spiegano, sottolineando come al momento non esistano le condizioni per garantire un accesso in sicurezza». In questo fine settimana, 21 e 22 febbraio, la struttura è chiusa.

Foto di Maurizio Berzero

