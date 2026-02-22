Seguici su

AttualitàBiella

A Biella sta arrivando la primavera

Pubblicato

9 secondi fa

il

A Biella sta arrivando la primavera

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico a Biella oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2903m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

LEGGI ANCHE: Sulla neve la Fiaccolata per la vita del Fondo Edo Tempia

Domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2645m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Il bel tempo ci accompagnerà almeno fino a giovedì con temperature massime che raggiungeranno anche i 16 gradi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.