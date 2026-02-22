A Biella sta arrivando la primavera

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico a Biella oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2903m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2645m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Il bel tempo ci accompagnerà almeno fino a giovedì con temperature massime che raggiungeranno anche i 16 gradi.

