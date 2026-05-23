Si ribalta con il trattore, portato al Cto in elicottero – FOTO

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Muzzano: pensionato si ribalta con il trattore tosaerba e viene portato all’ospedale in codice rosso.

Si ribalta con il trattore, portato al Cto in gravi condizioni

Poco prima delle 17,30, la sala operativa dei vigili del fuoco di Biella è stata allertata per intervenire in soccorso di un uomo infortunatosi utilizzando un trattore, probabilmente un mezzo agricolo utilizzato per il taglio dell’erba. L’incidente è avvenuto all’interno di una proprietà privata nel comune di Muzzano, per cause ancora da definire. Sul posto sono immediatamente giunti i pompieri di Biella e il soccorso sanitario, intervenuto anche con l’elicottero. Il malcapitato è dunque stato estratto dal mezzo, affidato alle cure dei sanitari ed elistrasportato all’ospedale Cto in codice rosso.

Gravi ferite al torace, all’addome e a una mano

Stando a quanto si apprende, l’uomo ferito sarebbe un pensionato di 71 anni. Ha riportato ferite al torace, all’addome e alla mano, con sub amputazione della mano.

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