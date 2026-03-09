Si finge carabiniere per derubare una pensionata. Ennesimo tentativo di truffa ai danni di anziani che segue il medesimo copione. Arrestato un milanese di 28 anni che era riuscito a rubare a diversi monili in oro e orologi di valore a una 68enne biellese.

Si finge carabiniere per derubare una pensionata

Tutto è iniziato nella mattinata di martedì scorso, quando alla sala operativa della Questura di Biella sono giunte diverse segnalazioni per tentata truffa. Il metodo era quello consueto del finto carabiniere. Si annunciava che sarebbero giunti dei militari nelle abitazioni delle vittime in quanto le loro auto erano state utilizzate per compiere delle rapine.

Gli uomini della squadra mobile hanno dunque intensificazioneto i controlli sul territorio, individuando così un’auto sospetta sostare al Piazzo. All’interno del veicolo due soggetti: una donna sul lato guida e un uomo su quello del passeggero, che scendeva dall’auto e velocemente si allontanava verso un condominio, ritornando dopo poco.

La vettura riprendeva la marcia e tentava di allontanarsi da Biella imboccando la SP 230 in direzione Carisio. I poliziotti sono però riusciti a fermarli a Gaglianico.

La refurtiva

Al momento del controllo, all’interno dello zaino dell’uomo, venivano rinvenuti diversi monili in oro e il giovane non era in grado di giustificarne il possesso.

I due venivano condott in questura per controlli più approfonditi. Nel frattempo, una donna residente in Costa del Piazzo denunciava di essere stata vittima di furto da un uomo che si era identificato come un carabiniere della Caserma di Ivrea. Si era presentato a casa sua dicendo di dover effettuare una verifica su una presunta refurtiva, in quanto l’auto della signora era stata utilizzata per rapinare una gioielleria.

Per consentire l’ispezione la donna aveva disposto sul tavolo della cucina diversi orologi e gioielli. Un Patek Philippe da tasca, un rolex Tudor, due orologi d’oro, sette bracciali, otto collanine, 21 anelli, 23 spille e ciondoli, quattro paia di orecchini e 29 monete d’oro. Allontanatasi per prendere dei vestiti nella camera da letto, l’uomo si era impossessato dei gioielli ed era sparito.

I gioielli descritti corrispondevano a quelli trovati nello zaino del ragazzo fermato e sono poi stati riconosciuti dall’anziana.

L’arresto

L’uomo, già gravato da precedenti per furto aggravato, detenzione di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e furto, è stato arrestato. E portato in carcere a Biella. La donna che guidava l’auto, invece, è stata denunciata in stato di libertà per furto in concorso.

LEGGI ANCHE: Truffa tentata a Vigliano, l’anziana non ci casca

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook