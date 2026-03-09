Domestico trovato senza vita nel cortile della villa dei Lavazza. Indagini dei carabinieri per capire se si tratta di incidente o gesto volontario.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le cause della morte di Ronald Adarlo, 50 anni. La tragedia si è consumata sabato pomeriggio nel cortile della proprietà di Marco Lavazza, vicepresidente del gruppo Lavazza e dell’Unione Industriali Torino. Un’azienda e una famiglia ben note e stimate anche nel Biellese: la Lavazza ha uno dei suoi più importanti poli produttivi della vicia Gattinara.

L’uomo, di origini filippine, lavorava da molti anni come domestico e custode della casa della famiglia Lavazza ed era considerato una persona di assoluta fiducia.

Il ritrovamento nel cortile della villa

A trovare il corpo è stato il personale di servizio della villa, in via Alby, che ha visto Adarlo riverso nel cortile, di fronte all’ingresso della dimora. Quando è stato soccorso respirava ancora e immediatamente è stato lanciato l’allarme. Nonostante i tentativi di soccorso, però, è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non c’è una spiegazione certa per il decesso. Tra le ipotesi c’è quella di un infortunio sul lavoro dovuto a una caduta dall’alto. Non viene però esclusa neppure l’ipotesi di un gesto volontario. Saranno gli accertamenti e gli eventuali esami medico-legali a chiarire cosa sia realmente accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.

