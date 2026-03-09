Furgone sospetto si aggira per il Cossatese. Un uomo di 32 anni è finito nei guai e ora rischia una denuncia da parte dei carabinieri.

Nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, sono state svariate le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine per la presenza di un furgone sospetto appunto. Il mezzo percorreva alcune zone del territorio di Lessona con modalità particolarmente equivoco e losco.

I carabinieri si sono messi sulle sua tracce e intorno alle 15 lo hanno individuato neo territorio del vicino comune di Brusnengo.

Al volante si trovava un uomo di 32 anni, residente fuori regione, che si sarebbe rifiutato di sottoporsi alle accertamenti di rito. Il furgone è stato sequestrato, mentre il guidatore rischia ora una denuncia.

