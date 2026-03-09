Seguici su

Non si ferma al posto di blocco, poi scappa a piedi

Scene da film ieri a Valdilana

Pubblicato

1 minuto fa

il

Non si ferma al posto di blocco, poi scappa a piedi. Autentiche scene a film americano quelle vissute nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 marzo, a Valdilana.

Stando una prima ricostruzione e al racconto di alcuni testimoni, i fatti risalgono a ieri appunto, intorno alle 8, nella zona di Valle Mosso.

I carabinieri avrebbe intimato l’alto a una automobile, che non si sarebbe fermata, tirando dritto e cercando di allontanarsi a tutta velocità. I militari si sono dunque messi all’inseguimento del fuggitivo, che d’un tratto ha abbandonato il mezzo e si è allontanato di corsa. E’ perè stato raggiunto poco dopo. Effettuati gli accertamenti del caso, si è appurato che la vettura era priva di assicurazione.

Ora, il conducente rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a varie infrazioni al codice della strada.
