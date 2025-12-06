Curioso episodio nella zona di Brusnengo nei giorni scorsi, dove un giovane cantautore è stato scambiato per un potenziale malintenzionato. O comunque come un individuo quantomeno “sospetto”.

Ragazzo sospetto nel bosco segnalato al 112. In realtà era un cantautore

Qualcuno ha segnalato al 112 la presenza di un giovane uomo che si aggirava con fare sospetto in una zona boschiva di Brusnengo, apparentemente senza alcun motivo. Sul posto, per controllare la situazione, è stata quindi inviata una pattuglia dei carabinieri di Masserano, che hanno effettivamente rintracciato il ragazzo.

Al momento delle domande di rito, però, è emerso chiaramente che non si trattava affatto di un malintenzionato. Era un semplice musicista in cerca di ispirazione per scrivere una canzone.

