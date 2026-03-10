Seguici su

Tragedia ad Alassio: cade dal quarto piano e muore

Il ragazzo di 25 anni piemontese ha lasciato un biglietto ai genitori.

Domenica 8 marzo nella centrale via Da Vinci un ragazzo di 25 anni è caduto dalla finestra dell’alloggio al quarto piano. La vittima risiedeva in Piemonte, a Cuneo.
Il ragazzo avrebbe lasciato un biglietto ai familiari. Inutili i soccorsi giunti sul posto, per lui non c’era più nulla da fare.

