Seguici su

CronacaFuori provincia

Auto in fiamme sulla A4 all’altezza del casello di Carisio

L’automobilista è riuscito a mettersi in salvo

Pubblicato

19 secondi fa

il

Momenti di apprensione nella tarda l’altra mattina lungo l’autostrada A4 Torino–Milano, dove un’autovettura ha preso fuoco mentre si trovava in transito nei pressi di Carisio.

L’allarme è scattato intorno alle 12.15. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco: quella del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella dei volontari di Santhià. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della segnalazione, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme.

La vettura divorata dal fuoco

I pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, lavorando per circoscrivere l’incendio ed evitare che il rogo potesse propagarsi o creare ulteriori situazioni di pericolo lungo la carreggiata. L’intervento si è concluso con la completa estinzione delle fiamme e con la successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che ha gestito la viabilità e svolto gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto. Non sono stati segnalati feriti, ma la vettura è stata completamente distrutta.

Pochi disagi alla viabiltà

Le cause dell’incendio dell’autovettura restano al momento da chiarire, ma episodi di questo tipo sono spesso legati a guasti meccanici o problemi all’impianto elettrico del mezzo. Dopo le operazioni di spegnimento e di controllo da parte dei vigili del fuoco, la situazione è tornata alla normalità e la circolazione sull’autostrada ha potuto riprendere regolarmente.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.