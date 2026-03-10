Auto in fiamme sulla A4 all’altezza del casello di Carisio

Momenti di apprensione nella tarda l’altra mattina lungo l’autostrada A4 Torino–Milano, dove un’autovettura ha preso fuoco mentre si trovava in transito nei pressi di Carisio.

L’allarme è scattato intorno alle 12.15. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco: quella del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella dei volontari di Santhià. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della segnalazione, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme.

La vettura divorata dal fuoco

I pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, lavorando per circoscrivere l’incendio ed evitare che il rogo potesse propagarsi o creare ulteriori situazioni di pericolo lungo la carreggiata. L’intervento si è concluso con la completa estinzione delle fiamme e con la successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che ha gestito la viabilità e svolto gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto. Non sono stati segnalati feriti, ma la vettura è stata completamente distrutta.

Pochi disagi alla viabiltà

Le cause dell’incendio dell’autovettura restano al momento da chiarire, ma episodi di questo tipo sono spesso legati a guasti meccanici o problemi all’impianto elettrico del mezzo. Dopo le operazioni di spegnimento e di controllo da parte dei vigili del fuoco, la situazione è tornata alla normalità e la circolazione sull’autostrada ha potuto riprendere regolarmente.