L’auto è senza assicurazione e l’automobilista scappa nei boschi

Rocambolesco episodio nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo, nel territorio di Valdilana, dove si è verificato un fatto che ha ricordato le scene di un film d’azione. E’ accaduto quando un’automobile non si è fermata all’alt imposto dai carabinieri durante un controllo stradale e ha tentato di allontanarsi a forte velocità.

Il fatto è avvenuto attorno alle 18 nella zona di Valle Mosso. I militari dell’Arma avevano predisposto un posto di controllo quando il conducente di un veicolo, invece di arrestare la marcia come richiesto, avrebbe accelerato cercando di sottrarsi alla verifica.

Ne sarebbe nato un breve inseguimento. A un certo punto, però, il conducente ha abbandonato l’auto ed è sceso dal mezzo per continuare la fuga a piedi, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

I successivi accertamenti effettuati sul veicolo hanno permesso di chiarire alcuni aspetti della vicenda: l’auto risultava infatti sprovvista di copertura assicurativa. Le verifiche sono ora in corso per identificare con certezza la persona che era alla guida al momento dei fatti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook