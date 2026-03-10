AttualitàFuori provincia
Incidente a Borgosesia nella notte: automobilisti in salvo
Intervento dei vigili del fuoco
Poco prima delle 20 del 09/03/26 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta a Borgosesia in via Monte Fenera per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture.
Quando sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco le persone coinvolte erano già fuori dalle rispettive macchine, una signora ed il figlio sono stati trasportati dai sanitari presso l’ospedale per le cure del caso, l’ intervento è valso alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’ area interessata.
Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri
