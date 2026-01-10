Seguici su

CircondarioCronaca

Truffa tentata a Vigliano, l’anziana non ci casca

Una donna si è spacciata per la nipote, ma l’anziana non ha aperto

Pubblicato

48 minuti fa

il

Truffa tentata a Vigliano, l’anziana non ci casca

Ha citofonato fingendosi la nipote e dicendo di avere bisogno di aiuto. Ma la 80enne di Vigliano non ci è cascata.
E’ successo l’altro giorno in una via centrale del paese. La donna ha sentito la voce al citofono e non ha riconosciuto quella della nipote. Ha chiamato subito i carabinieri raccontando quanto avvenuto.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.