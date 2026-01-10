Truffa tentata a Vigliano, l’anziana non ci casca

Ha citofonato fingendosi la nipote e dicendo di avere bisogno di aiuto. Ma la 80enne di Vigliano non ci è cascata.

E’ successo l’altro giorno in una via centrale del paese. La donna ha sentito la voce al citofono e non ha riconosciuto quella della nipote. Ha chiamato subito i carabinieri raccontando quanto avvenuto.

