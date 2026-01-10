Seguici su

Lutto a Sandigliano: addio ad Alberto Martini di 70 anni

Oggi il funerale in chiesa parrocchiale

Si è spento a 70 anni Alberto Martini. Lascia la sorella Maria Rosa con Gabriele, l’adorata nipote Giulia con Carlo, Lodovico e Umberto.

Il rosario è stato recitato ieri a Sandigliano. Oggi pomeriggio, sabato 10 gennaio, alle 15 il funerale nella chiesa parrocchiale di Sandigliano.

