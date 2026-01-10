Seguici su

La Fiaccola olimpica arriva a Biella

Appuntamento martedì 13 gennaio

Pubblicato

51 minuti fa

il

Martedì 13 gennaio 2026 la Fiaccola Olimpica farà tappa a Biella nel cammino verso i Giochi Olimpici Milano–Cortina 2026, portando in città i valori dello sport, dell’unione e della partecipazione.

 

Una mattina da vivere insieme: la partenza della fiaccola è prevista alle ore 10,30 dalla rotonda per andare a cascina Oremo (davanti a Bergo gomme) per arrivare all’altezza del Cottolengo alle 11,40 circa.

 

IL PERCORSO DEI TEDOFORI

 

Via Ivrea (tratto compreso tra la rotatoria con via Pollone e la rotatoria con via Rosselli),

via Lamarmora (tratto compreso tra la rotatoria con via Rosselli e la rotatoria con via P. Micca),

via P. Micca,

piazza Martiri della Libertà,

piazza 1° Maggio,

via D. Alighieri,

via Repubblica (tratto compreso tra via D. Alighieri e via Bertodano),

via Bertodano (tratto compreso tra via Repubblica e via Lamarmora),

via Torino,

piazza Adua,

via Cottolengo.

 

Invitiamo la Cittadinanza a partecipare a questo storico e straordinario evento!

