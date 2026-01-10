AttualitàBiella
La Fiaccola olimpica arriva a Biella
Appuntamento martedì 13 gennaio
Martedì 13 gennaio 2026 la Fiaccola Olimpica farà tappa a Biella nel cammino verso i Giochi Olimpici Milano–Cortina 2026, portando in città i valori dello sport, dell’unione e della partecipazione.
Una mattina da vivere insieme: la partenza della fiaccola è prevista alle ore 10,30 dalla rotonda per andare a cascina Oremo (davanti a Bergo gomme) per arrivare all’altezza del Cottolengo alle 11,40 circa.
IL PERCORSO DEI TEDOFORI
Via Ivrea (tratto compreso tra la rotatoria con via Pollone e la rotatoria con via Rosselli),
via Lamarmora (tratto compreso tra la rotatoria con via Rosselli e la rotatoria con via P. Micca),
via P. Micca,
piazza Martiri della Libertà,
piazza 1° Maggio,
via D. Alighieri,
via Repubblica (tratto compreso tra via D. Alighieri e via Bertodano),
via Bertodano (tratto compreso tra via Repubblica e via Lamarmora),
via Torino,
piazza Adua,
via Cottolengo.
Invitiamo la Cittadinanza a partecipare a questo storico e straordinario evento!
