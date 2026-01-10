Seguici su

Addio a Germano Garbaccio Ioria: aveva 71 anni

l funerale si svolgerà questa mattina alle 11, con partenza dalla chiesa di San Filippo a Biella.

2 minuti fa

La città di Biella piange la scomparsa di Germano Garbaccio Ioria, deceduto nei giorni scorsi all’età di 71 anni, all’Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Ad annunciare la triste notizia sono stati la moglie Loretta, il cognato Fiorenzo con Grazia e Michele, insieme ai cugini e a tutti gli amici.
È possibile rendere omaggio a Germano nei locali della Casa Funeraria Defabianis di Biella, in strada Santa Maria di Campagnate 35/A (fronte Cimitero Urbano), negli orari dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 11, con partenza dalla chiesa di San Filippo a Biella.
Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Biella.

