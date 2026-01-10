La città di Biella piange la scomparsa di Germano Garbaccio Ioria, deceduto nei giorni scorsi all’età di 71 anni, all’Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Addio a Germano Garbaccio Ioria: aveva 71 anni

Ad annunciare la triste notizia sono stati la moglie Loretta, il cognato Fiorenzo con Grazia e Michele, insieme ai cugini e a tutti gli amici.

È possibile rendere omaggio a Germano nei locali della Casa Funeraria Defabianis di Biella, in strada Santa Maria di Campagnate 35/A (fronte Cimitero Urbano), negli orari dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 11, con partenza dalla chiesa di San Filippo a Biella.

Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Biella.

