Seguici su

AttualitàBiella

Il dialetto piemontese protagonista al cinema Mazzini di Biella

Doppio appuntamento il 14 e 21 gennaio

Pubblicato

46 minuti fa

il

cosa guardare al cinema

La musicalità della lingua locale e la forza della commedia popolare approdano sul grande schermo: mercoledì 14 e mercoledì 21 gennaio (ore 21:00), il Cinema Mazzini di Biella ospiterà la proiezione di “Il dottor Gibello”, l’ultima fatica cinematografica del regista santhiatese Umberto Bolzon.

Il dialetto piemontese protagonista al cinema Mazzini di Biella

Il film rappresenta un caso quasi isolato nel panorama produttivo regionale: una commedia in dialetto piemontese, girata tra il Biellese e Santhià e interpretata da un cast di attori locali che portano in scena la spontaneità del territorio. Tratto da un’opera di Luigi Oddoero e riadattato per il cinema, il film trasforma la sala d’aspetto di un ambulatorio medico nel fulcro di un piccolo mondo. Tra chiacchiere di paese, pettegolezzi e dinamiche familiari quotidiane, “Il dottor Gibello” offre 80 minuti di risate genuine.
“Ho scelto di puntare sulla forza del dialetto perché è una lingua viva, capace di creare una connessione immediata con il pubblico. – spiega il regista Umberto Bolzon – L’obiettivo era portare al cinema un racconto schietto, che rendesse omaggio alle nostre radici senza filtri, trasformando la quotidianità di una volta in puro divertimento. La pellicola non è solo un’opera comica, ma un
vero e proprio atto d’amore per il Piemonte”.
Le serate saranno aperte dalla proiezione di un altro lavoro di Bolzon: il cortometraggio “La pessia” (durata 11 minuti), tratto da un racconto di Lucio Beccari.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.