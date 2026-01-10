La musicalità della lingua locale e la forza della commedia popolare approdano sul grande schermo: mercoledì 14 e mercoledì 21 gennaio (ore 21:00), il Cinema Mazzini di Biella ospiterà la proiezione di “Il dottor Gibello”, l’ultima fatica cinematografica del regista santhiatese Umberto Bolzon.

Il dialetto piemontese protagonista al cinema Mazzini di Biella

Il film rappresenta un caso quasi isolato nel panorama produttivo regionale: una commedia in dialetto piemontese, girata tra il Biellese e Santhià e interpretata da un cast di attori locali che portano in scena la spontaneità del territorio. Tratto da un’opera di Luigi Oddoero e riadattato per il cinema, il film trasforma la sala d’aspetto di un ambulatorio medico nel fulcro di un piccolo mondo. Tra chiacchiere di paese, pettegolezzi e dinamiche familiari quotidiane, “Il dottor Gibello” offre 80 minuti di risate genuine.

“Ho scelto di puntare sulla forza del dialetto perché è una lingua viva, capace di creare una connessione immediata con il pubblico. – spiega il regista Umberto Bolzon – L’obiettivo era portare al cinema un racconto schietto, che rendesse omaggio alle nostre radici senza filtri, trasformando la quotidianità di una volta in puro divertimento. La pellicola non è solo un’opera comica, ma un

vero e proprio atto d’amore per il Piemonte”.

Le serate saranno aperte dalla proiezione di un altro lavoro di Bolzon: il cortometraggio “La pessia” (durata 11 minuti), tratto da un racconto di Lucio Beccari.

