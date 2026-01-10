Da momento di confronto per persone con demenza e caregiver, il Caffè Alzheimer si sdoppia e diventa anche un ciclo di incontri divulgativi aperti a tutti con l’obiettivo di offrire informazioni e strategie utili a chi si prende cura di una persona con difficoltà di memoria.

AMA Biella: secondo incontro pubblico del Caffè Alzheimer

Il secondo appuntamento con questa nuova proposta di AMA Biella e Fondazione Cerino Zegna è fissato per martedì 13 gennaio tra le 17:00 e le 18:30. Valeria Cordera presenterà “Un respiro di benessere” raccontando come ci si possa prendere cura di sé attraverso semplici tecniche di respirazione e l’uso consapevole degli oli essenziali. L’incontro è aperto a tutti e dedicato, in particolare, a coloro che si prendono cura di una persona fragile. Il secondo degli Incontri del Caffè Alzheimer è ospitato al centro Mente Locale in via Antonio Gramsci 29 a Biella. L’ingresso è libero e gratuito ma, per ragioni di spazio, è obbligatoria la prenotazione al numero 015.401767 (da lunedì a giovedì 9-13 e 14-17, venerdì 9-13).

I Caffè Alzheimer si inseriscono tra le attività consolidate che AMA Biella e Fondazione Cerino Zegna portano avanti insieme dal 2009 per affrontare i disturbi cognitivi. Si tratta di incontri informali di fronte a una fetta di torta e una bevanda calda durante i quali, con la guida di un esperto diverso ogni volta, si esplorano aspetti differenti dell’invecchiamento attivo. L’obiettivo è quello di sedere attorno allo stesso tavolo persone con decadimento cognitivo, persone in salute, familiari, operatori, volontari in modo da favorire lo scambio orizzontale di competenze, al di fuori dei “ruoli” assegnati dal contesto relazionale in cui una persona vive o dai pregiudizi sociali. Per informazioni sui Caffè Alzheimer dedicati a persone con demenza e caregiver ci si può rivolgere alla segreteria di Mente Locale 015.401767

