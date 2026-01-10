BiellaSport
Calcio: dopo la pausa in campo le prime giovanili
La Under 19 della Biellese giocherà in casa contro Celle Ligure
Per alcune categorie la pausa invernale è già conclusa e bisogna tornare a lottare per i tre punti.
Nazionali
Under19, la 16ª Giornata (1ª di ritorno): Asti-Gozzano; Biellese-Celle Varazze; Cairese-Lavagnese; Derthona-Sestri Levante; Imperia-Ligorna; NovaRomentin-Valenzana Mado; Saluzzo-Chisola; Sanremese-Vado.
Regionali
Under18, la 15ª Giornata: Oleggio-Pro Collegno; Venaria-Atletico CBL; La Vischese-Pianezza; Briga-VdA Charvensod; Valmalone-Druentina; Vallesusa-Caltignaga; Cureggio-Vilianensis. Riposa: Ardor SF Corio.
Under17, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Aygreville-Ivrea; Biellese-Vallorco; Fulgor Chiavazzese RV-Caselle; QuinciTava-Crescentinese; Strambinese-Pro Eureka; Volpiano Pianese-Rivarolese; VdA Charvensod-Atletico CBL.
Under16 – Girone A, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Accademia Casale-Baveno Stresa; Bulè Bellinzago-Cameri; Vogogna-Diavoletti; Fulgor Chiavazzese RV-Biellese; Ivrea-Gozzano; NovaRomentin-Union Novara; Verbania-Juve Domo. Girone B, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Borgaro-Atletico CBL; Volpiano-Gar Rebaudengo; Pro Eureka-Aygreville; Rivarolese-Volpiano Pianese; Vanchiglia-Settimo; Barcanova-Lucento; Città di Cossato-VdA Charvensod.
Under15, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Accademia Borgomanero-Diavoletti; Accademia Del Talento-Biellese; Baveno Stresa-Suno; Bulè Bellinzago-Sparta Novara; NovaRomentin-Juve Domo; Caltignaga-Città di Cossato; Verbania-Fulgor Chiavazzese RV.
Under14, la 8ª Giornata: NovaRomentin-San Mauro; Pro Eureka-Union Novara; Biellese-Gozzano; Baveno Stresa-Juve Domo; Diavoletti-Gassino; Suno-Città di Cossato; Sparta Novara-Verbania.
Provinciali
Under14, la 8ª Giornata: Cossatese-Fulgor Chiavazzese RV; Crescentinese-Valdilana Biogliese; Santhià-Vilianensis; Valle Elvo-Livorno Ferraris Bianzè; Cigliano-Torri Biellesi; Ponderano-Gaglianico; Sangermanese-Tigers.
