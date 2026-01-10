Seguici su

Calcio: dopo la pausa in campo le prime giovanili

La Under 19 della Biellese giocherà in casa contro Celle Ligure

Pubblicato

50 minuti fa

il

il programma completo della domenica

Per alcune categorie la pausa invernale è già conclusa e bisogna tornare a lottare per i tre punti.

Nazionali
Under19, la 16ª Giornata (1ª di ritorno): Asti-Gozzano; Biellese-Celle Varazze; Cairese-Lavagnese; Derthona-Sestri Levante; Imperia-Ligorna; NovaRomentin-Valenzana Mado; Saluzzo-Chisola; Sanremese-Vado.
Regionali
Under18, la 15ª Giornata: Oleggio-Pro Collegno; Venaria-Atletico CBL; La Vischese-Pianezza; Briga-VdA Charvensod; Valmalone-Druentina; Vallesusa-Caltignaga; Cureggio-Vilianensis. Riposa: Ardor SF Corio.
Under17, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Aygreville-Ivrea; Biellese-Vallorco; Fulgor Chiavazzese RV-Caselle; QuinciTava-Crescentinese; Strambinese-Pro Eureka; Volpiano Pianese-Rivarolese; VdA Charvensod-Atletico CBL.
Under16 – Girone A, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Accademia Casale-Baveno Stresa; Bulè Bellinzago-Cameri; Vogogna-Diavoletti; Fulgor Chiavazzese RV-Biellese; Ivrea-Gozzano; NovaRomentin-Union Novara; Verbania-Juve Domo. Girone B, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Borgaro-Atletico CBL; Volpiano-Gar Rebaudengo; Pro Eureka-Aygreville; Rivarolese-Volpiano Pianese; Vanchiglia-Settimo; Barcanova-Lucento; Città di Cossato-VdA Charvensod.
Under15, la 15ª Giornata (2ª di ritorno): Accademia Borgomanero-Diavoletti; Accademia Del Talento-Biellese; Baveno Stresa-Suno; Bulè Bellinzago-Sparta Novara; NovaRomentin-Juve Domo; Caltignaga-Città di Cossato; Verbania-Fulgor Chiavazzese RV.
Under14, la 8ª Giornata: NovaRomentin-San Mauro; Pro Eureka-Union Novara; Biellese-Gozzano; Baveno Stresa-Juve Domo; Diavoletti-Gassino; Suno-Città di Cossato; Sparta Novara-Verbania.
Provinciali
Under14, la 8ª Giornata: Cossatese-Fulgor Chiavazzese RV; Crescentinese-Valdilana Biogliese; Santhià-Vilianensis; Valle Elvo-Livorno Ferraris Bianzè; Cigliano-Torri Biellesi; Ponderano-Gaglianico; Sangermanese-Tigers.

