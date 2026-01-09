Allarme per un incendio in via Italia a Biella

Intervento in corso a Biella per un incendio nella centrale via Italia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco oltre alla polizia locale. Sembra che sia andata a fuoco l’immondizia che era posizionata all’interno di un cortile. Danni per fortuna limitati.

