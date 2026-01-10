Seguici su

Per Elsa un’altra importante vittoria

"Resisti e continua a brillare"

Continua a combattere la sua battaglia, la giovane Elsa, ancora ricoverata all’ospedale di Zurigo dopo essere rimasta gravemente ustionata nel disastro di Crans Montana.

Dopo l’intervento positivo di martedì, ieri è tornata in sala operatoria e ancora una volta l’esito è stato positivo. «Bisognava verificare – ha spiegato il papà Lorenzo Rubino – che il lavoro fatto dai chirurghi tre giorni fa avesse tenuto».

 

