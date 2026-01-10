Continua a combattere la sua battaglia, la giovane Elsa, ancora ricoverata all’ospedale di Zurigo dopo essere rimasta gravemente ustionata nel disastro di Crans Montana.

Per Elsa un’altra importante vittoria

Dopo l’intervento positivo di martedì, ieri è tornata in sala operatoria e ancora una volta l’esito è stato positivo. «Bisognava verificare – ha spiegato il papà Lorenzo Rubino – che il lavoro fatto dai chirurghi tre giorni fa avesse tenuto».

Tutti gli aggiornamenti sul giornale La Provincia di Biella in edicola

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook