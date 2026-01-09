Seguici su

Extracomunitari disturbano all’interno dell’Esselunga di Biella

I soggetti si erano allontanati prima dell’arrivo dei carabinieri

17 minuti fa

Intervento dei carabinieri ieri per la presenza di alcuni extracomunitari che disturbavano all’interno dell’Esselunga di Biella. La proprietaria di un locale aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Ma capita la situazione i soggetti si erano già allontanati.

Argomenti correlati:
