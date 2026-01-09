AttualitàBiella
Extracomunitari disturbano all’interno dell’Esselunga di Biella
I soggetti si erano allontanati prima dell’arrivo dei carabinieri
Intervento dei carabinieri ieri per la presenza di alcuni extracomunitari che disturbavano all’interno dell’Esselunga di Biella. La proprietaria di un locale aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Extracomunitari disturbano all’interno dell’Esselunga di Biella
Ma capita la situazione i soggetti si erano già allontanati.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cossatese2 giorni fa
Cossato piange Guido Pavesi, morto dopo una breve malattia
Cronaca24 ore fa
Agente della penitenziaria muore in un frontale
Cossatese2 giorni fa
Auto si schianta contro un bar, donna portata in ospedale
Cronaca1 giorno fa
Addio a Salvatore Olivo, stroncato da un malore a 60 anni
Attualità9 ore fa