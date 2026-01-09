Piedicavallo si prepara ad accogliere la quindicesima edizione della Rassegna di Cinema di Montagna. Appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale piemontese dedicato al racconto audiovisivo dell’ambiente montano.

Piedicavallo ospita la rassegna di cinema da montagna

La Rassegna si svolgerà nelle serate del 7, 14 e 21 marzo 2025 presso il Teatro Regina Margherita. Storico spazio culturale del paese più alto della Valle Cervo. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Piedicavallo APS in collaborazione con il CAI Sezione di Biella ed è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La manifestazione gode inoltre del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Biella, del Comune di Piedicavallo e del Gruppo Alpini di Piedicavallo, a conferma del valore culturale e territoriale dell’evento e della sua capacità di fare rete tra istituzioni, associazioni e comunità locali.

Nel corso degli anni, la Rassegna di Cinema di Montagna di Piedicavallo si è affermata come uno spazio di confronto e valorizzazione delle produzioni cinematografiche dedicate alla montagna in tutte le sue declinazioni.

Anche per questa edizione è prevista la partecipazione di autori italiani e internazionali, che possono proporre le proprie opere in tema di montagna, con scadenza prevista al 20 gennaio. I film saranno visionati da una giuria che selezionerà i film da proiettare nel corso delle tre serate e decreterà l’opera vincitrice.

La Rassegna si distingue da sempre per la varietà degli sguardi proposti e per la qualità dei lavori presentati, come dimostrato dalla scorsa edizione durante la quale sono stati proposti numerosi corti dall’alto valore artistico, provenienti da Italia, Svizzera, Argentina, oltre al film vincitore Vulnerability di Glauco Tortoreto.

Particolare attenzione è rivolta alle produzioni che raccontano il territorio piemontese e biellese, aree ricche di paesaggi, storie e peculiarità culturali che ben si prestano a essere narrate attraverso il linguaggio cinematografico. In questo senso, la Rassegna rappresenta non solo un evento culturale, ma anche un’occasione di valorizzazione dei territori montani e delle comunità che li abitano. Con la quindicesima edizione, Piedicavallo conferma il proprio ruolo di luogo di incontro tra cultura, montagna e cinema, rinnovando un appuntamento che negli anni ha saputo crescere, mantenendo salde le proprie radici e uno sguardo sempre aperto sul panorama contemporaneo delle produzioni audiovisive dedicate all’ambiente montano.

