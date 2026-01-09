Seguici su

A Parrini la Piccaia Golf Cup a Cavaglià

Il programma degli appuntamenti di golf al centro sportivo biellese

Pubblicato

29 minuti fa

il

Sabato ha fatto tappa al Gc Cavaglià la Piccaia Golf Cup (18 buche Stableford 2), circuito che mette in palio opere dell’artista Giorgio Piccaia.

 

Tra i partecipanti a fine gara è stato estratto un soggiorno di due notti a Villa Porto Rapallo in Liguria vinto da Maria José Delfino.
Premiati. 1a categoria: 1° lordo Nicolò Parrini Primule 36, 1° Netto Matteo Pasinato Cavaglià 37, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 36, 3° Netto Alessandro Mocchetti Laghi 36. 2a categoria: 1° Netto Renata Torazzo Cavaglià 40, 2° Netto Maria José Delfino Cavaglià 39, 3° Netto Giorgio Piccaia Terre Consoli 37.
1° Ladies Giovanna Magarini Cavaglià 33. 1°Senior Carlo Debernardi Laghi 37

