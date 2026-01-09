Seguici su

AttualitàBiella

Mattarella visita i pazienti e le famiglie di Crans Montana

Biella continua a sperare per Elsa

Pubblicato

6 minuti fa

il

"Resisti e continua a brillare"

Mattarella incontra famiglie feriti ricoverati in ospedale Zurigo
Il Presidente ha ringraziato medici e protezione civileIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato all’ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove e Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage di capodanno a Crans Montana. Il capo dello Stato si è poi intrattenuto con i medici dell’ospedale, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile. Successivamente Mattarella si sposterà in aereo a Ginevra per poi proseguire in auto sino a Matigny, dove è in programma la cerimonia per la commemorazione delle vittime. (ANSA).

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.