Scialpinista muore sul Monviso dopo un volo di 300 metri

Raggiunge la sommità del Monviso e poi durante la discesa cade e muore. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio lungo la via di ascesa sud del Monviso, definita “Normale”, non lontano dal bivacco Andreotti, a circa 3mila metri di quota.

L’uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è precipitato per circa 300 metri. Secondo le prime informazioni, era salito da solo sulla vetta. Qui ha incontrato una coppia di scialpinisti. Lui ha iniziato la discesa prima degli altri due, che poi hanno visto uno dei suoi sci lungo il percorso e hanno lanciato l’allarme. L’ipotesi è che si sia staccato uno degli attacchi e lui sia caduto.

È subito decollato l’elicottero del 118 con i sanitari e il tecnico del soccorso alpino piemontese. Il corpo ormai privo di vita è stato ritrovato 300 metri più in basso rispetto al punto della caduta.

LEGGI ANCHE: Precipita con il parapendio e finisce all’ospedale

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook